Panatta | Bosnia-Italia già dimenticata per Inter-Roma e Napoli-Milan la situazione è gravissima

Adriano Panatta ha espresso preoccupazione per la poca attenzione dedicata alla Nazionale dopo il recente fallimento ai Mondiali. Durante un'intervista, ha commentato come i media e il pubblico siano concentrati sugli scontri tra le squadre di club, come Inter-Roma e Napoli-Milan, e come la situazione relativa alla Nazionale sia ormai trascurata. Ha inoltre evidenziato una gerarchia di interesse che favorisce le partite di campionato rispetto agli impegni della nazionale.

Adriano Panatta critica il silenzio sulla Nazionale dopo il flop Mondiale e punta il dito sul sistema: "Le attenzioni sono tutte per Inter-Roma, poi domani per Napoli-Milan e della Nazionale già non si parla più". Dai giovani alla FIGC: “Servono cambiamenti seri o saranno guai”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Adriano Panatta durissimo: "Tutto dimenticato? Situazione gravissima" L’ex Milan Mangiameli dopo Bosnia-Italia: “Non sapete lo schifo che c’è dietro, buste da 50mila”A 21 anni l'ex calciatore ha già maturato un'idea del mondo del calcio negativa e il flop dell'Italia fuori dai Mondiali non lo stupisce affatto. Temi più discussi: Panatta asfalta tutti dopo la disfatta della Nazionale: Ci siamo già dimenticati tutto? La situazione è gravissima!; Bosnia-Italia, formazioni ufficiali: le scelte di Barbarez e Gattuso per la finale playoff; Pagelle di Bosnia-Italia 1-1 (4-1 dts): azzurri ancora fuori dai Mondiali. Pesa il rosso a Bastoni; Bosnia-Italia, cosa succede in caso di sconfitta o vittoria (e quali squadre affronterebbero gli azzurri ai Mondiali). Italia, lo sfogo di Panatta: Successa cosa gravissima e già non se ne parla piùL'ex tennista Adriano Panatta alla Domenica Sportiva risposta l'attenzione generale sull'eliminazione degli azzurri ai Mondiali e si dice pessimista sulla possibilità di tornare competitivi ... sport.virgilio.it Panatta asfalta tutti dopo la disfatta della Nazionale: Ci siamo già dimenticati tutto? La situazione è gravissima!L'ex stella del tennis azzurro parla del disastro azzurro e la mancata qualificazione al Mondiale: Parliamo di nuovo dei big match del campionato e sembra che Bosnia-Italia non ci sia mai stata. Il n ... corrieredellosport.it Mondiali 2026, Bosnia-Italia vista dal balcone fronte stadio: i tifosi offrono soldi, auto e pellet La notizia del terrazzo in affitto è stata pubblicata sui social da un bosniaco diventato famoso per il suo “sky box” domestico facebook Bosnia-Italia: ma quanto costa la mancata qualificazione degli Azzurri #Calcio #Azzurri #Italia x.com