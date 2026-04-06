Pallanuoto | Russia torna in gioco a Malta per sognare Sydney

La squadra russa di pallanuoto maschile, nota come Nab, torna a gareggiare nelle competizioni internazionali a partire da domani a Malta. Dopo un periodo di assenza, il team riprende le attività ufficiali con l’obiettivo di qualificarsi per i prossimi Giochi olimpici a Sydney. La partecipazione rappresenta il primo impegno ufficiale di questa formazione dopo la sospensione delle attività.

La squadra russa di pallanuoto maschile, denominata Nab, rientra nelle competizioni internazionali a partire da domani a Malta. L’evento riguarda la Division II della Coppa del Mondo, che si svolgerà fino a lunedì 13 aprile. Questo ritorno segna la fine di un periodo di assenza che dura da oltre quattro anni. L’ultimo precedente risale al 20 febbraio 2022, quando l’hockey su ghiaccio del Comitato Olimpico Russo (Roc) disputò la finale di Pechino, perdendo per 2 a 1 contro la Finlandia. Il percorso della formazione Nab prevede un calendario serrato: domani affronteranno il Brasile, mercoledì la Gran Bretagna e giovedì il Sud Africa. Prima di arrivare a Malta, il gruppo ha effettuato una preparazione attraverso un collegiale in Serbia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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