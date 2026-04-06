Palermo batte l’Avellino 2-0 | Mattarella ospite d’onore al Barbera

Il presidente della Repubblica ha assistito al match di Serie B tra Palermo e Avellino, che si è concluso con una vittoria per 2 a 0 dei padroni di casa. La partita si è svolta allo stadio Barbera, con il pubblico presente che ha assistito alla sfida. La presenza del capo dello Stato ha attirato l’attenzione dei media locali, mentre la squadra di casa ha segnato i due gol durante la seconda parte del match.

Il Presidente della Sergio Mattarella ha assistito al match di Serie B tra Palermo e Avellino, conclusosi con il successo dei rosanero per 2 a 0. L’evento si è svolto allo stadio Barbera durante le festività pasquali. L’arrivo del Capo dello Stato è avvenuto pochi istanti prima dell’inizio della gara. Circa 24mila spettatori hanno accolto l’autorità tra gli applausi, che ha preso posto in tribuna insieme al sindaco Roberto Lagalla e al presidente del club Dario Mirri. La squadra guidata da Pippo Inzaghi ha concretizzato il risultato con due reti. Palumbo ha sbloccato le sorti dell’incontro al 12?, mentre Ranocchia ha fissato il punteggio definitivo all’82’. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo batte l’Avellino 2-0: Mattarella ospite d’onore al Barbera Palermo-Avellino con un tifoso d'eccezione, al Barbera anche MattarellaIl capo dello Stato ha approfittato delle feste pasquali per tornare allo stadio. Il presidente Sergio Mattarella allo stadio Barbera per Palermo?AvellinoAGI - Festeggiato ritorno oggi allo Stadio "Renzo Barbera" di Palermo, per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della gara... Temi più discussi: Palermo-Avellino 2-0, le pagelle: Peda concentrato, Le Douaron corre per la squadra; Palermo, tre punti dentro l'uovo di Pasqua: battuto l'Avellino e il sogno continua; Gioia Frosinone, Pasqua in testa. Crisi Padova. Il Palermo vince, Mattarella applaude in tribuna; Il Palermo batte l’Avellino per 2-0, Palumbo e Ranocchia in rete. Il presidente Mattarella in tribuna. Il Palermo batte l’Avellino 2-0 davanti al presidente MattarellaIl Palermo vince due a zero, batte l’Avellino davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine di una partita spigolosa, e rilancia le ambizioni di promozione. La cronaca. livesicilia.it Tre punti nell’uovo di Pasqua per Inzaghi: il Palermo batte l’Avellino davanti a Mattarella | CLASSIFICAMigliore sorpresa per Inzaghi non poteva esserci. ‘SuperPippo’ scarta l’uovo di Pasqua e trova all’interno 3 punti importanti per il finale di stagione. Il Palermo batte 2-0 l’Avellino nella serata di ... strettoweb.com Il Palermo batte l'Avellino e riprende il cammino verso il sogno A. Alla prossima trasferta a Frosinone. Le pagelle facebook #SerieB: Venezia sempre più su, frenano Monza e Palermo, il Mantova batte il Cesena di Cole x.com