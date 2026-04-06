Pagelle Juve Genoa | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Nella prima metà della partita tra Juventus e Genoa, vengono assegnati i voti ai giocatori che si sono distinti nel corso del match valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. Le pagelle evidenziano i protagonisti che hanno avuto un impatto positivo e quelli che hanno deluso, offrendo un quadro chiaro delle performance di ciascun atleta fino all’intervallo. La valutazione si concentra esclusivamente sui fatti relativi al primo tempo.

Joao Mario Juve, il Bologna studia il riscatto del portoghese: alla Continassa può arrivare presto questa offerta! I dettagli Ederson Juventus, Atletico Madrid e Atalanta sempre più vicine all’intesa totale! Le ultimissime sul futuro del brasiliano Muharemovic Juve, conferme totali sul pressing dell’Inter. Il Sassuolo ha fissato il prezzo, il 50% andrebbe ai bianconeri: i dettagli Palestra Juve, svolta nella corsa al laterale: quel club di Premier League balza in pole position! Gli aggiornamenti Brambilla mastica amaro: «Ci prendiamo il punto ma per la prestazione meritavamo la vittoria. L’abbiamo pareggiata per un motivo» Juventus Next Gen,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Genoa: TOP E FLOP dopo il primo tempo Leggi anche: Pagelle Genoa Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempo Leggi anche: Pagelle Juve Cremonese: TOP E FLOP dopo il primo tempo Argomenti più discussi: De Rossi: Ct? Troppe chiacchiere, penso al Genoa; Inter-Roma 5-2, le pagelle: Lautaro e Thuram brillanti, Cristante travolto; Primavera. Grigiorossi sul fondo. Il gol di Marino illude. Ride solo la Juventus; Le pagelle della Roma contro l'Inter: fioccano le insufficienze, in pochissimi si salvano. Le pagelle di Genoa Juventus Women Ancora tantissime insufficienze tra le bianconere I giudizi completi nel primo commento x.com Finisce il primo tempo allo Stadium, #Juventus dominante e #Genoa mai pericoloso dalle parti di #Perin. Chi sono stati i migliori e chi i peggiori #Juventusnews24 facebook