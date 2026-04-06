Padova piano da 400 milioni per sbloccare 200mila auto al giorno

A Padova, il sindaco di Casalserugo e assessore provinciale sta coordinando un piano da 400 milioni di euro volto a migliorare la circolazione. L’obiettivo è ridurre la congestione nella cintura urbana, dove ogni giorno transitano più di 200 mila veicoli. La strategia prevede una riorganizzazione della viabilità per alleggerire il traffico e favorire una migliore fluidità nel sistema di trasporti locale.

Il sindaco di Casalserugo e assessore provinciale Matteo Cecchinato sta coordinando una strategia di riorganizzazione della viabilità per decongestionare la cintura urbana di Padova, dove il flusso giornaliero supera i 200 mila veicoli. L’iniziativa nasce dalla necessità di risolvere problemi di mobilità ormai cronici che colpiscono le arterie d’accesso al capoluogo. Il piano mira a spostare i flussi di traffico più pesanti lontano dai centri abitati e dalle zone residenziali, dove l’intensità dei passaggi diventa critica durante le ore di punta. La programmazione attuale si inserisce in un quadro di investimenti che, secondo quanto discusso tra i sindaci della Comunità Metropolitana di Padova, potrebbe raggiungere i 400 milioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, piano da 400 milioni per sbloccare 200mila auto al giorno Idroelettrico, il piano del Veneto per incassare 400 milioni l?anno ed evitare l'IrpefVENEZIA - Irpef sì o Irpef no? Dopo l’estate il dilemma tornerà a porsi in vista del Bilancio di previsione 2027, anno delle Politiche in cui il... Dalla Giunta oltre 400 milioni per il piano Ict 2026-2028, focus sulla cybersicurezzaLa Giunta regionale ha approvato in via preliminare il Piano strategico triennale per lo sviluppo dell’Ict, dell’e-government e delle infrastrutture... Argomenti più discussi: Acciaio verde, Abs lancia la sfida europea: al via il cantiere da 400 milioni; Norme anti Covid. Castelfranco, 5 amici arrivano da Padova per bere uno spritz ma vengono multati; Piano casa, svolta di Stefani dopo l’era Zaia: stanziati 50 milioni per l’emergenza abitativa; Ex Configliachi, a giugno la fine dei lavori di riqualificazione. Padova, al cinema il film «low cost» diretto da tre studenti: «Budget 1.400 euro. Un gruppo di amici ha lavorato gratis per un mese»«Se nella vita facessi il regista, mi piacerebbe di sicuro molto di più che fare il fisico». Stefano Storace Distilo, 23 anni, è laureato in fisica all’Università di Padova. Non ha mai studiato cinema ... corrieredelveneto.corriere.it Dopo il debutto a Gorizia il 15 aprile, l’ex Thegiornalisti sarà al Geox di Padova e poi a Bassano del Grappa facebook Padova, cantieri del tram aperti anche a Pasqua grazie ai lavoratori musulmani. Lavorare tutti i giorni, dalle 7 alle 19, è una possibilità prevista da una recente delibera comunale, e motivata dal termine delle opere previsto entro il prossimo 30 giugno. x.com