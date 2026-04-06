Padova-Abano | l’incubo dei trasporti che allontana i turisti

Padova e Abano Terme sono al centro di una discussione sulla mobilità, dopo le richieste di Federalberghi locali. Le associazioni che rappresentano gli operatori turistici chiedono un intervento urgente per migliorare i collegamenti tra la città e il polo termale, sottolineando come l’attuale sistema di trasporti sia considerato inefficiente e possa scoraggiare visitatori e residenti dal raggiungere le destinazioni. La questione riguarda principalmente le modalità di collegamento tra le due aree.

Federalberghi Terme Abano Montegrotto e Padova Hotels Federalberghi chiedono un intervento immediato sulla mobilità per accorciare le distanze tra il capoluogo veneto e il polo termale, denunciando un sistema di trasporti inefficiente che allontana turisti e residenti. Dodici chilometri di distanza si trasformano in un percorso estenuante decide di affidarsi ai mezzi pubblici tra Padova e Abano Terme. Mentre l'area urbana si prepara a essere servita dalle nuove linee del tram, il settore delle t . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova-Abano: l’incubo dei trasporti che allontana i turisti Leggi anche: Padova-Abano, in autobus quasi un'ora per 12 km Ci risiamo: la paura allontana i turisti. Firenze, Pasqua è già al rallentatore. “E per l’estate poche conferme”Firenze, 8 marzo 2026 – Le tensioni internazionali e il clima di incertezza legato al conflitto in Medio Oriente iniziano a produrre i primi effetti... Tassa di soggiorno, incassi record ad Abano che supera Padova: il primato della città termale con 3.7 milioniPADOVA - Abano tira più di Padova. L'anno scorso ha incassato una tassa di soggiorno superiore rispetto alla città del Santo. Nonostante, ormai da molti anni Padova si stia imponendo (complice il ... ilgazzettino.it Treno investe una persona, circolazione ferroviaria sospesa tra Padova e Abano Terme: ritardi fino a 120 minuti e bus sostitutiviABANO TERME (PADOVA) - Circolazione ferroviaria sospesa tra Padova e Abano Terme dalle 16.10 di mercoledì 3 settembre dopo che una persona è stata investita da un treno in transito. Si registrano ... ilgazzettino.it