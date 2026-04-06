In un ospedale di Torino è stato eseguito un intervento al colon su un paziente fragile, mantenendo il paziente sveglio durante tutta la procedura grazie all’uso dell’ipnosi. Si tratta di un procedimento che, secondo quanto comunicato, rappresenta un caso unico al mondo e potrebbe aprire nuove strade nel campo della chirurgia. L’operazione si è svolta presso una struttura specializzata della città della Salute e della Scienza.

Un intervento unico al mondo: operazione al colon con paziente sveglio. Alla Città della Salute e della Scienza di Torino è stato eseguito un intervento destinato a segnare una svolta nella chirurgia. Presso le Molinette, l’équipe guidata dal professor Mario Morino ha portato a termine con successo una emicolectomia destra su un paziente completamente sveglio, grazie all’integrazione di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica. Si tratta, secondo quanto emerso, del primo caso documentato a livello internazionale di una resezione colica maggiore realizzata con questa tecnica combinata. Il caso clinico: paziente fragile e ritenuto inoperabile. Il paziente, un uomo di 76 anni originario della Puglia, era affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Operato da sveglio con l’ipnosi: intervento record alle Molinette di Torino su paziente fragile

Dal Salento alle Molinette: rimosso tumore al colon in ipnosi su paziente sveglioL’incredibile caso di un 76enne della provincia di Lecce, giudicato inoperabile altrove.

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Operato da sveglio per un tumore al colon grazie all'ipnosi. Chirurgia oncologica awake all'ospedale Molinette di Torino, il paziente ha 76 anni. #ANSA x.com