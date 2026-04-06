Oncologia e diseguaglianze | pochi specialisti carico burocratico e gender gap nei ruoli dirigenziali

In Italia, ci sono circa cinque oncologi ogni 100mila abitanti, mentre in Germania la proporzione sale a otto e in Francia e nel Regno Unito si attestano rispettivamente a 7,5 e sette. La presenza di specialisti nel settore oncologico è quindi inferiore rispetto ad altri paesi europei. Inoltre, il sistema sanitario italiano si confronta con un elevato carico burocratico e un divario di genere nei ruoli di leadership tra uomini e donne.

Cinque oncologi ogni 100mila abitanti, contro gli otto della Germania, i 7,5 della Francia e i sette del Regno Unito. La scarsità di medici specialisti è un’emergenza del Servizio sanitario nazionale che coinvolge anche l’oncologia. Senza dimenticare che resta aperta anche la questione della disuguaglianza di genere sul posto di lavoro: se negli ultimi dieci anni quasi l’80% delle oncologhe ha registrato un miglioramento della propria posizione professionale, in circa il 70% delle strutture il ruolo di direttore è ancora ricoperto da un uomo. Ma a mettere sotto pressione i professionisti italiani non è solo l’insufficienza degli organici. I nostri specialisti, infatti, devono fare i conti anche con un carico burocratico superiore del 40% rispetto a quello dei colleghi europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oncologia e diseguaglianze: pochi specialisti, carico burocratico e gender gap nei ruoli dirigenziali Leggi anche: Gender Gap 2025 e scuola: studentesse eccellenti, eppure solo il 29,5% diventa dirigente. Donne quasi assenti nei ruoli tecnici e STEM. Lo studio Prof Maggi sul successo in tv delle presidi: « Giusto omaggio alle donne quando ricoprono ruoli dirigenziali»Il docente pordenonese ha commentato a Tv Talk di Mia Ceran gli ottimi ascolti di "La preside" con Luisa Ranieri e "A testa alta" con Sabrina Ferilli...