Olbia scontro auto-moto sulla 127 | fugge l’autore due in ospedale

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lunedì pomeriggio sulla strada statale 127 vicino a Olbia. Secondo quanto riferito, un’auto e una moto sono entrate in collisione, e l’autista del veicolo si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le due persone in ospedale. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e di individuare l’autore della fuga.

Due persone sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di questo lunedì 6 aprile 2026 a causa di un sinistro drammatico avvenuto sulla strada statale 127, alle porte di Olbia. Il fatto è scattato quando un veicolo a quattro ruote avrebbe intersecato la traiettoria di una moto, provocando l’uscita di quest’ultima dalla carreggiata. Dopo l’impatto, il conducente dell’automobile si sarebbe allontanato dal luogo dello scontro senza prestare soccorso. L’intervento tempestivo del personale del 118 e degli agenti della Polizia locale di Olbia ha permesso di mettere in sicurezza l’area. I due soggetti coinvolti nel crash, ovvero chi guidava la moto e il suo passeggero, sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, scontro auto-moto sulla 127: fugge l’autore, due in ospedale Scontro fra due auto e una moto: un ferito trasportato in ospedaleTraffico in tilt e pesanti disagi alla circolazione lungo la strada statale 685 "Delle Tre Valli Umbre" a seguito di un grave incidente stradale... Leggi anche: Scontro fra auto e moto all'incrocio in città: due ragazzi finiscono in ospedale Si parla di: Olbia, solidarietà in ospedale: i Vigili del Fuoco regalano un sorriso ai piccoli pazienti del San Giovanni di Dio; Scontro tra auto e moto a Olbia, grave un motociclista.