Nel fine settimana di Pasqua, nella zona di via Masaccio ad Arezzo, è stata danneggiata la fermata della corriera. Qualcuno ha rotto le sedie messe a disposizione dei cittadini, lasciando i banchi in condizioni distrutte. L’episodio è stato segnalato da alcuni residenti che si sono trovati di fronte a questa scena, rendendo evidente il gesto di vandalismo ai danni di un'area pubblica.

AREZZO – Oh via. un’altra bella trovata da fenomeni da due soldi. Stavolta tocca alla fermata della corriera in via Masaccio, dove qualcuno – nel weekend di Pasqua, tanto per gradire – ha pensato bene di fare a pezzi le sedie messe apposta per chi un po’ di bisogno ce l’ha davvero. E mica una seggiolina così per sbaglio: no no, qui s’è voluto fare il lavoro completo. Tutto spaccato, come se desse noia che qualcuno si potesse sedere tranquillo ad aspettare la corriera. E dire che fino a pochi giorni prima era tutto a posto. Poi zac. arriva il genio di turno e via, si distrugge. Senza motivo, senza senso. Solo per fare danno. La fermata, a dirla tutta, è già nota per essere ritrovo di gente che un è proprio da premio Nobel. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh ma che ve s’è rotto ‘l cervello? Spaccata pure la fermata!

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