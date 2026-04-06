Oggi è il Carbonara Day e a Monza si celebra con un ingrediente in più

Oggi si celebra il Carbonara Day e anche a Monza si svolge un evento dedicato a questa classica ricetta romana. La festa si arricchisce di un elemento in più, legato alla solidarietà, che si aggiunge alla tradizione culinaria locale. La manifestazione coinvolge diverse iniziative volte a promuovere il piatto e a sensibilizzare su temi sociali. La giornata si svolge tra incontri, degustazioni e attività pubbliche organizzate in città.

Anche a Monza si festeggia il Carbonara Day. Ma il piatto tipico della tradizione culinaria romana nella città di Teodolinda si arricchisce di un ingrediente: la solidarietà. Il 6 aprile, il giorno dedicato alla pasta alla carbonara, da PizzAut verrà preparato e servito il CAREbonara. Un piatto che dà il via a una nuova importante collaborazione per la prima pizzeria in Italia gestita da persone autistiche. Una collaborazione tra Barilla e PizzAut: completata la formazione dei ragazzi autistici a cura dello chef di Academia Barilla Marcello Zaccaria, PastAut diventa operativa e la pasta entra stabilmente nel menu dei ristoranti di Monza e Cassina de' Pecchi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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La Carbonara di Carciofi piu GOLOSA è uscita sul mio Canale! #carbonara #cucinaitaliana #carciofi

Temi più discussi: Il Carbonara Day compie 10 anni, tra chef e social: il 6 aprile festa per la ricetta romana amata dal 92,6% degli italiani; Carbonara Day 2026, è il piatto di pasta preferito per un italiano su due; Carbonara Day compie 10 anni: il piatto che unisce l’Italia (e il mondo); Carbonara Day, a Monza si celebra ma con un ingrediente in più (la solidarietà).

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Il 6 aprile è il Carbonara Day, ricetta di pasta preferita da un italiano su due. Barilla: "il valore culturale italiano della pasta unisce milioni di persone nel mondo". #ANSA x.com