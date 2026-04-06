Il 6 aprile si celebra il Carbonara Day, una giornata dedicata a uno dei piatti più rappresentativi della cucina italiana. Questa ricorrenza, istituita circa dieci anni fa, ha l’obiettivo di rendere omaggio alla pasta alla carbonara, un piatto apprezzato da circa la metà degli italiani. La giornata ha preso piede come occasione per celebrare un condimento che ha conquistato non solo il panorama nazionale, ma anche quello internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata dedicata alla regina della pasta. Il 6 aprile non è soltanto una data qualunque: si festeggia il Carbonara Day, un appuntamento nato circa dieci anni fa per rendere omaggio a una delle ricette più iconiche della cucina italiana. Secondo recenti dati, quasi un italiano su due considera la carbonara la propria pasta preferita, consacrandola come un vero simbolo nazionale. La classifica delle paste più amate. Un’indagine promossa da Unione Italiana Food e realizzata da AstraRicerche evidenzia come la carbonara domini la classifica con il 46% delle preferenze. Subito dopo si trovano grandi classici come: Spaghetti alle vongole (42,6%). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Oggi, 6 aprile, si celebra il ‘Carbonara Day’: il piatto simbolo amato da un italiano su due

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Temi più discussi: Il Carbonara Day compie 10 anni, tra chef e social: il 6 aprile festa per la ricetta romana amata dal 92,6% degli italiani; Carbonara Day 2026, è il piatto di pasta preferito per un italiano su due; Il 6 aprile è il Carbonara Day, ricetta di pasta preferita da un italiano su due; La pasta preferita dagli italiani (e non solo)? La Carbonara, da ricetta povera a comfort food.

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Il Carbonara Day e le storie più curiose dietro il piatto simbolo di RomaIl 6 aprile di ogni anno si celebra il World Carbonara Day, una ricorrenza nata per proteggere uno dei piatti italiani più falsificati all'estero: di varianti insolite, ancora oggi, ne esistono un'inf ... buonissimo.it

Non solo Pasquetta, Lunedì 6 aprile è il Carbonara Day, appuntamento nato dieci anni per celebrare la ricetta da 10 e lode per 1 italiano su 2. Lo rivela un'indagine commissionata dai pastai di Unione Italiana Food, Associazione di categoria aderente a Confi facebook

Il 6 aprile è il Carbonara Day, ricetta di pasta preferita da un italiano su due. Barilla: "il valore culturale italiano della pasta unisce milioni di persone nel mondo". #ANSA x.com