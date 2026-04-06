Oggi 6 aprile il sorvolo della Luna di Artemis 2 | la NASA mostra cosa vedranno esattamente gli astronauti

Il 6 aprile, durante la missione Artemis 2, la NASA ha diffuso un video che mostra il sorvolo della Luna previsto per oggi. Nel filmato viene illustrato cosa potranno osservare gli astronauti dalla navetta Orion durante il passaggio. La sequenza permette di vedere dettagliatamente il paesaggio lunare e le aree che saranno attraversate. La fase rappresenta un momento centrale dell'intera missione spaziale.

La missione Artemis 2 quest'oggi entrerà nella sua fase più emozionante: il sorvolo della Luna. Per mostrare cosa vedranno esattamente gli astronauti dai finestrini della navetta Orion, la NASA ha condiviso un video con lo spettacolo che si parerà innanzi ai loro occhi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Artemis II, lancio NASA il 1° aprile: 4 astronauti verso la Luna con ‘Rise’, mascotte ispirata ad Apollo 8I quattro astronauti sono al Kennedy Space Center in vista del lancio di Artemis II, la missione della NASA verso la Luna prevista il 1° aprile.

Nasa, Artemis II è a metà strada: i quattro astronauti della Orion tra Terra e LunaI quattro astronauti della missione Artemis 2 sono ora a metà strada tra la Terra e la Luna e continuano ad avvicinarsi al satellite che orbiteranno...

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È di nuovo tempo di Luna! Dopo oltre cinquant’anni, con la missione #ArtemisII degli esseri umani sono tornati in orbita intorno al nostro satellite. Questa volta, ad essere contrapposti sono due grandi programmi internazionali: #Artemis, al quale partecipa a facebook

Gli astronauti di Artemis II pronti a una missione 'epica' sulla Luna. E' un 'Incredibile privilegio', dice la prima donna destinata a raggiungere l'orbita lunare. Il lancio in programma il primo aprile. @NASAArtemis x.com