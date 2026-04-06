Nuovo riconoscimento per l' Ateneo | allori per il professor Mirko Perano

L'Università ha recentemente ottenuto un nuovo riconoscimento grazie al lavoro del professor Mirko Perano. L'istituzione continua a rafforzare la sua presenza a livello internazionale, puntando sulla collaborazione tra diverse realtà istituzionali. In questo contesto, il contributo del docente si inserisce come elemento di rilievo. La promozione del dialogo tra enti di vari paesi rappresenta una priorità per l’ateneo, che si impegna a sviluppare reti di collaborazione.

Il docente è stato premiato per le attività scientifiche e istituzionali nell’ambito delle relazioni tra le università italiane e albanesi Prosegue l’impegno dell’Ateneo verso la promozione del dialogo interistituzionale a livello internazionale. Nel quadro delle attività di diplomazia scientifica e cooperazione accademica, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha espresso formale riconoscimento al professor Mirko Perano (Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems, DISA-MISUNISA) per le attività scientifiche, accademiche e istituzionali sviluppate nell’ambito delle relazioni tra università italiane e albanesi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Cia Verona, il nuovo presidente è Mirko Sella: «Va riaffermato il ruolo degli agricoltori»È titolare dell’azienda agricola San Cassiano, che comprende la cantina e svariati ettari di vigneto e oliveto: «Presenteremo presto un progetto Life...

Università, "Palio d'Ateneo" 21° edizione: ecco il nuovo logoSvelati il nome e la grafica del Logo del 21° Palio d’Ateneo, in programma dal 13 al 15 maggio.