Nuovo messaggio di Khamenei | Crimini e assassini non fermano i nostri obiettivi

La Guida suprema iraniana ha diffuso un messaggio in cui esprime le proprie condoglianze per la morte del capo dell'intelligence dei Pasdaran, Majid Khademi, affermando che i crimini e gli assassini non fermeranno gli obiettivi del paese. Nel testo, si sottolinea la determinazione a proseguire le proprie azioni nonostante le perdite subite. Il messaggio è stato pubblicato in un momento di tensione tra le autorità e i gruppi di opposizione.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Nuovo messaggio della Guida suprema iraniana, che parla per esprimere le proprie condoglianze per la morte del capo dell'intelligence dei Pasdaran, Majid Khademi. "Ancora una volta, in seguito alle sconfitte subite dal nemico americano-sionista nella sua guerra imposta contro il popolo e i coraggiosi mujahiddin dell'Iran islamico, e al fallimento dei suoi piani sinistri - afferma Mojtaba Khamenei in una nota - questo nemico ha fatto ricorso alla sua solita arma: il terrorismo sionista, assassinando uno dei leader dell'establishment di intelligence e sicurezza del Paese". 🔗 Leggi su Today.it

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