Nuovo allarme truffe finti operatori propongono rimborsi luce da 100 euro

Un nuovo allarme truffe si diffonde nell’Agrigentino, con cittadini che segnalano chiamate sospette provenienti da numeri con prefisso locale. I destinatari della chiamata vengono invitati a richiamare numeri che, una volta richiamati, risultano attivi e sembrano affidabili. Tra le truffe più diffuse, alcuni interlocutori propongono rimborsi sulla bolletta della luce, offrendo somme di circa 100 euro.

Nuovo allarme truffe nell’Agrigentino. Diversi cittadini hanno segnalato telefonate sospette da numeri con prefisso locale che, richiamando, risultano attivi e perfettamente credibili. La truffa è studiata nei dettagli: i falsi operatori, già in possesso di nome, cognome, numero di telefono e indirizzo dell’interlocutore, propongono di attivare una procedura per ottenere un rimborso di 100 euro sulla bolletta della luce. In sottofondo si sente un altro finto operatore che parla con un presunto cliente, come nei veri call center. A rendere l’inganno ancora più realistico è il messaggio che parte quando si richiama il numero: una voce automatica avvisa che “tutti gli operatori sono occupati” e invita a restare in linea “per non perdere la priorità acquisita”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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