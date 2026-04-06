Novantasette anni un’operazione e un bicchiere di vino

Carmela ha novantasette anni e si trova coinvolta in un procedimento legale che riguarda un’operazione chirurgica eseguita in passato. Durante la giornata di Pasquetta, era seduta a tavola con la famiglia, con un bicchiere di Taurasi davanti e del cibo sul tavolo. La vicenda si è sviluppata nel corso delle ultime settimane e riguarda aspetti sanitari e giudiziari collegati alla sua storia.

Si chiama Carmela. Ha novantasette anni. A Pasquetta era a tavola con la sua famiglia, con davanti un bicchiere di Taurasi e qualcosa da mangiare. Una scena normale. Quasi banale, se non fosse per quello che c'è dietro. A gennaio, Carmela era ricoverata al San Giuseppe Moscati di Avellino. Calcolosi della colecisti, colangite, calcoli nella via biliare. Parole che a novantasette anni pesano il doppio. I medici l'hanno operata: colecistectomia laparoscopica, bonifica della via biliare. Un intervento lungo e delicato, eseguito senza complicazioni. Francesco Crafa è il primario della Chirurgia Oncologica. Un uomo che opera, ogni giorno, su corpi segnati dalla malattia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: “Bagnacavallo in un bicchiere”: il vino protagonista in due giorni di degustazioni Mathilde Cathiard-Thomas: storia della mia crema (nata da un bicchiere di vino rosso)Nel 1995, nei vigneti del Bordeaux, germogliava un’idea molto francese: partire dall’uva per rivoluzionare la cosmesi. DIVISIVO PER NATURA! ANDREA SCANZI passa dal BSMT!