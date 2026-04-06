Non ci credo | doppio Berrettini-Vavassori a Montecarlo è uno spasso

A Montecarlo, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori hanno vinto nei sedicesimi di finale del torneo di doppio contro Cameron Norrie e Alex de Minaur, grazie a un super tie-break. La partita ha offerto momenti divertenti e spettacolo, con i due italiani che hanno dimostrato un buon livello di gioco. La sfida si è conclusa con un punteggio che ha tenuto il pubblico in tensione fino alla fine.

Gli highlights della vittoria al super tie-break di Matteo Berrettini e Andrea Vavassori contro Cameron Norrie e Alex de Minaur nei sedicesimi di finale del torneo di doppio di Montecarlo. I microfoni hanno fatto sentire benissimo ogni commento ed esultanza dei due tennisti italiani, scatenatissimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Non ci credo": doppio Berrettini-Vavassori, a Montecarlo è uno spasso Atp Montecarlo 2026, Berrettini e Vavassori avanzano nel doppioMatteo Berrettini e Andrea Vavassori avanzano al secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters, il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta,... L’insolita coppia Berrettini/Vavassori piega de Minaur/Norrie e avanza in doppio a MontecarloMatteo Berrettini e Andrea Vavassori fanno un ottimo esordio nel torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo. Temi più discussi: Vavassori: Io e Bolelli, che vittoria a Miami. Ho allenato Sinner, sa pure quando si sposta l'ombra; Simone Bolelli, morto il padre. L'azzurro a Miami gli aveva dedicato la vittoria del doppio; Miami, ecco quando torna in campo Sinner per la semifinale contro Zverev; Tennis, Montecarlo: Berrettini-Vavassori avanti nel torneo di doppio. Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua ... oasport.it Berrettini e Vavassori avanzano in doppio a Monte-CarloMatteo Berrettini e Andrea Vavassori avanzano al secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters. Il torinese, reduce dal primo '1000' in carriera ... sport.tiscali.it DEBUTTO VINCENTE PER BERRETTINI-VAVASSORI! Inizia benissimo l'avventura di Matteo Berrettini e Andrea Vavassori nel torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo! In una sfida intensa, la coppia azzurra ha mostrato carattere e un facebook TENNIS | Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, coppia azzurra nel torneo di doppio a Montecarlo, hanno vinto all'esordio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie, imponendosi in due set col punteggio di 6-4, 4-6, 10-4. #ANSA x.com