Non ci credo | doppio Berrettini-Vavassori a Montecarlo è uno spasso

Da gazzetta.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montecarlo, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori hanno vinto nei sedicesimi di finale del torneo di doppio contro Cameron Norrie e Alex de Minaur, grazie a un super tie-break. La partita ha offerto momenti divertenti e spettacolo, con i due italiani che hanno dimostrato un buon livello di gioco. La sfida si è conclusa con un punteggio che ha tenuto il pubblico in tensione fino alla fine.

Gli highlights della vittoria al super tie-break di Matteo Berrettini e Andrea Vavassori contro Cameron Norrie e Alex de Minaur nei sedicesimi di finale del torneo di doppio di Montecarlo. I microfoni hanno fatto sentire benissimo ogni commento ed esultanza dei due tennisti italiani, scatenatissimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - "Non ci credo": doppio Berrettini-Vavassori, a Montecarlo è uno spasso

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