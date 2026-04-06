La Roma affronta una fase di crisi dopo la sconfitta contro l'Inter, che ha sollevato diverse contestazioni tra i tifosi. Sui social e nei commenti pubblici sono comparsi slogan come

La pazienza è finita. Dopo 11 sconfitte, l’eliminazione dalle coppe e una zona Champions che ormai sembra una chimera era inevitabile la contestazione (per ora su social e radio) dei tifosi romanisti che non hanno perdonato la cinquina incassata ieri a San Siro e che annunciano ora anche fischi e striscioni allo stadio per la gara di venerdì contro il Pisa. Una furia scattata già durante il secondo tempo contro l’Inter e che ha investito stavolta anche Gian Piero Gasperini oltre alla squadra e alla società. La maggior parte dei commenti sono rivolti ancora agli errori di programmazione del club tra acquisti sballati e rinnovi mal digeriti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "No ai rinnovi", "La brutta copia di Zeman": crisi Roma, con chi ce l'hanno i tifosi

Bachelet e il comitato del No in versione brutta copia di Alvaro Vitali. Post trash contro chi vota SìHanno iniziato citando i padri costituenti hanno finito per imitare Alvaro Vitali: è la bizzarra parabola del comitato del No e di alcuni dei suoi...

Prestiti e rinnovi, il risparmio per la Roma passa da qui. Chi parte, chi resta, chi firma (e chi no)Sette giocatori in scadenza l’estate prossima e quasi più di 20 milioni di euro di risparmio.