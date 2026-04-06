Nizza | Diop lo stipendio aumenta per errore Ora è rottura con il club

Il centrocampista marocchino del club di Nizza ha visto un aumento di stipendio a causa di un errore amministrativo, secondo il rapporto annuale sugli stipendi della Ligue 1. La situazione ha portato a una rottura tra il giocatore e il club, che ora si trova a gestire le conseguenze di questa vicenda. La notizia ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, dato il possibile impatto sulla rosa e sulla gestione contrattuale del team.

È certamente il giocatore di maggior talento nella rosa del Nizza, ma non da giustificare il fatto di avere un ingaggio quasi doppio rispetto ad altri compagni di squadra. Un privilegio, quello dell'esterno Sofiane Diop, dovuto però a un errore. Come rivela Nice Matin, al momento di sottoporgli il contratto quinquennale nel 2022, i dirigenti dell'epoca trasformarono al netto le cifre inizialmente previste al lordo. E così oggi, il francomarocchino guadagna più di tutti i colleghi, e il 20% in più di quanto era stato previsto in bilancio dal club di proprietà di Ineos, che controlla anche il Manchester United. Nei giorni... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nizza: Diop, lo stipendio aumenta per errore. Ora è rottura con il club Busta paga di marzo: quanto aumenta davvero lo stipendio e per chiLa busta paga di marzo porta con sé una delle prime novità concrete della Legge di Bilancio 2026. Boga Juve, ora è anche ufficiale: l’esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconeroCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...