NIGHT OF THE HUNTED Rai4 ore 22.55 Con Camille Rowe e Aleksandar Popovic. Regia di Franck Khalfoun. Produzione USA 2023. Durata: 1 ora e 34 minuti LA TRAMA Una donna in carriera si ferma di notte a una stazione di servizio. Cattiva idea. Appena entrata si trova bersagliata da un misterioso cecchino. Un incubo. Quando lo sniper non spara, la tormenta sadicamente via radio. Misteriosamente la risparmia. Ma nel frattempo fa fuori senza scrupoli chiunque tenti di aiutare la donna. PERCHE' VEDERLO perchè la suspense è tanta e non molla per nessuno dei novanta minuti (alla produzione c'è lo specialista Alexandre Aja). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Night of the Hunted": la strana storia in una stazione di servizio

Night of the Hunted – La caccia come finisce: spiegazione finaleNight of the Hunted – La caccia è un film thriller ad alta tensione del 2023, diretto da Khalfoun, che va in onda stasera – 1 aprile 2026 – su Rai 4.

Night of the Hunted - La caccia, recensione: un teso thriller sui mali dell'AmericaLa protagonista di Night of the Hunted - La caccia si ritrova assediata in una stazione di servizio da un cecchino misterioso.

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Night of the Hunted - La Caccia: di cosa parla e come finisce il film con Camille RoweAl centro del thriller Night of the Hunted - La Caccia, il film diretto da Franck Khalfoun con protagonista Camille Rowe, c'è un terribile gioco al massacro: una giovane donna, intrappolata in una rem ... comingsoon.it

Night of the Hunted La caccia: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 4Night of the Hunted La caccia film su Rai 4: thriller ad alta tensione con Camille Rowe ambientato in una stazione di servizio isolata. maridacaterini.it

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