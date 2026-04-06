New Martina offre lavoro | come candidarsi

Un'azienda con sede a Napoli ha pubblicato un annuncio di ricerca di personale per i propri store. Chi desidera candidarsi può inviare un'email all'indirizzo dedicato, allegando curriculum vitae e una foto. La comunicazione è stata diffusa attraverso un post sui canali ufficiali dell'azienda, che invita i candidati a presentare la propria candidatura per le posizioni disponibili.

“Lavora con New Martina a Napoli: invia il tuo curriculum e una tua foto su [email protected]”. E' il post con il quale New Martina annuncia la ricerca di personale nei store del gruppo imprenditoriale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it La Finlandia offre un viaggio gratuito in riva al lago quest’estate: come candidarsi entro il 29 marzoLa Finlandia dà la possibilità di vincere un viaggio di una settimana, con tutte le spese pagate, nella regione dei laghi finlandesi, la più grande... Le offerte di lavoro. Come candidarsiAnche questa settimana dal portale Arpal Umbria abbiamo selezionato diverse offerte di lavoro. Temi più discussi: Simone Milani, chi è il fidanzato di Martina Miliddi: età e lavoro con Laura Pausini ed Amici; Martina Franca: Controllati numerosi veicoli e persone, con l’elevazione di diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada.; Martina Franca, controlli straordinari dei Carabinieri: una denuncia e sanzioni per oltre 1.500 euro; Il mio campione sei sempre stato tu. L'abbraccio commosso tra Raul Dumitras e papà Timoteo. New Martina offre lavoro: come candidarsiLavora con New Martina a Napoli: invia il tuo curriculum e una tua foto su [email protected] . E' il post con il quale New Martina annuncia la ricerca di personale nei store del gruppo ... napolitoday.it New Martina offre lavoro nel negozio di cover cellulari a Napoli. Ma l’annuncio attira polemicheLa regina delle cover e delle pellicole per smartphone su Tiktok cerca addetti per il suo negozio di Napoli. Ma l’annuncio di lavoro non è piaciuto a molti. Leggi le notizie prima degli altri. Porta ... fanpage.it New Martina. . Tutti: “Martina, per i Samsung non hai niente” Io: Spoiler alert. Non è vero! Oggi vi presento il kit completo per il nuovissimo Samsung S26 Ultra, con tutti i miei prodotti selezionati. Il nuovo kit include: Pellicola Policarbonato Lucida – 19, facebook