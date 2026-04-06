Neuromarketing | i segreti del cervello per vendere di più

Domani, alle 17, un convegno si terrà presso Confindustria Cosenza, con attenzione rivolta al neuromarketing e alle strategie di comunicazione digitale. L'evento si concentrerà sull'applicazione delle scoperte neuroscientifiche nel campo del marketing e sulle tecniche per influenzare le scelte dei consumatori. Verranno presentati studi e approcci pratici usati dalle aziende per migliorare le proprie campagne pubblicitarie sfruttando le funzioni del cervello.

Domani, martedì 7 aprile alle ore 17, Confindustria Cosenza ospiterà un convegno focalizzato sull’intersezione tra neuromarketing e strategie di comunicazione digitale. L’evento nasce dalla presentazione del volume L’olio che parla ai sensi, scritto dall’esperta di comunicazione e imprenditrice Adele Bonaro. L’appuntamento si pone l’obiettivo di esplorare come le tecnologie moderne influenzino la percezione dei consumatori e le loro reazioni agli stimoli pubblicitari. Si analizzerà l’impatto degli algoritmi e dei processi mentali che determinano le scelte d’acquisto attraverso l’integrazione di psicologia cognitiva, economia comportamentale e neuroscienze. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neuromarketing: i segreti del cervello per vendere di più Leggi anche: Re Carlo adesso teme Sarah Ferguson: l’ex duchessa di York potrebbe vendere segreti sulla famiglia reale Leggi anche: I segreti dei sogni: perché sogniamo e cosa succede nel cervello durante la notte 5 Neuromarketing Secrets to Skyrocket Your Sales!