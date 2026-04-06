Netflix Playground | giochi sicuri e senza pubblicità per i bimbi

Netflix ha annunciato il lancio di Netflix Playground, un’app dedicata ai bambini fino a 8 anni. L’app offre giochi basati su personaggi noti e può essere scaricata senza pagamenti aggiuntivi o pubblicità. La piattaforma si rivolge a un pubblico giovane e si concentra sulla sicurezza durante l’utilizzo. La disponibilità dell’app è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della piattaforma.

Netflix lancia Netflix Playground, un’applicazione dedicata ai bambini fino a 8 anni che integra giochi basati su personaggi famosi senza costi extra o pubblicità. Il servizio, già attivo in alcuni paesi, arriverà nel resto del mondo il 28 aprile. L’iniziativa si presenta come una soluzione di intrattenimento sicura, accessibile tramite le credenziali dell’abbonamento standard. L’app è progettata per smartphone e tablet, permettendo l’utilizzo dei contenuti anche in modalità offline. Il colosso dello streaming ha mirato a creare uno spazio protetto dove i più piccoli possono interagire con figure iconiche come quelle di Sesame Street o Peppa Pig. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Netflix Playground: giochi sicuri e senza pubblicità per i bimbi Leggi anche: "Caro sindaco, siamo senza giochi". E il Comune dà mille euro ai bimbi Leggi anche: Netflix raddoppia gli introiti da pubblicità, quanto ha guadagnato nel 2025 Netflix Playground, un app di giochi in competizione con Apple ArcadePensata per i bambini fino a 8 anni, Netflix Playground è inclusa con tutti gli abbonamenti e offre giochi senza pubblicità, acquisti in-app o costi aggiuntivi. Playground è già disponibile negli ... macitynet.it Netflix lancia 'Playground': giochi per bambini senza pubblicitàIntegrata nell'abbonamento Netflix, Playground garantisce un'esperienza priva di pubblicità e acquisti in-app, permettendo ai bambini di giocare senza interruzioni. Disponibile su dispositivi iOS e ... it.blastingnews.com