Nebbia a Cagliari volo dall’aeroporto d’Abruzzo dirottato ad Alghero

Nella giornata di Pasquetta, i passeggeri in partenza dall’aeroporto d’Abruzzo verso la Sardegna hanno vissuto momenti di disagio a causa della nebbia che avvolgeva l’area. Un volo programmato è stato dirottato sull’aeroporto di Alghero, creando disagi tra i viaggiatori. La situazione ha riguardato principalmente i voli in partenza, con ripercussioni sulle operazioni di volo e sugli spostamenti programmati.

Disagi nel giorno di Pasquetta per i passeggeri in partenza dall’aeroporto d’Abruzzo e diretti in Sardegna. Il volo partito nella mattinata del 6 aprile e diretto a Cagliari è stato dirottato ad Alghero a causa della fitta nebbia che ha reso impossibili le operazioni nello scalo di Elmas. L’operatività dell’aeroporto di Cagliari è rimasta infatti sospesa per diverse ore, costringendo a cambiare destinazione a diversi voli. In totale sono stati sette gli aerei dirottati sullo scalo di Alghero, tra cui quello proveniente dall’aeroporto d’Abruzzo, oltre ai collegamenti da Torino, Milano Malpensa, Bologna, Bergamo, Pisa e Norimberga. I primi voli della giornata, impossibilitati ad atterrare per la scarsa visibilità, sono stati quindi deviati verso il nord della Sardegna, a oltre 250 chilometri di distanza dal capoluogo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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