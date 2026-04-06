Nella notte di Pasqua, una nave da crociera si è incagliata vicino all’isola di Monuriki, nelle Fiji, provocando l’evacuazione dei passeggeri. L’incidente ha coinvolto la barriera corallina locale, portando a una situazione di emergenza che ha richiesto interventi immediati. La nave, identificata come MV Fiji Princess, si trova attualmente arenata e sono in corso le operazioni per gestire la fuoriuscita di eventuali carburanti o sostanze nocive.

Un incidente che riporta al centro dell’attenzione la fragilità degli ecosistemi marini. Alla vigilia di Pasqua, la nave da crociera MV Fiji Princess si è incagliata sulla barriera corallina nei pressi dell’isola di Monuriki, nelle Fiji, dando origine a una complessa operazione di emergenza. L’area è nota anche per essere stata il set del film Cast Away con Tom Hanks. Nonostante la gravità dell’impatto, tutti i passeggeri sono stati messi in salvo, mentre resta alta la preoccupazione per possibili danni ambientali. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’imbarcazione – lunga circa 55 metri e gestita dalla compagnia Blue Lagoon Cruises – si trovava ancorata in condizioni meteorologiche inizialmente favorevoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nave da crociera incagliata alle Fiji, evacuati i passeggeri: allarme per la barriera corallina

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La nave da crociera si è arenata a Monuriki, l'isola del film con Tom Hanks. Salvi i passeggeri, rischio ambientale per il reef facebook

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