Nave da crociera incagliata alle Fiji evacuati i passeggeri | allarme per la barriera corallina

Da thesocialpost.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Pasqua, una nave da crociera si è incagliata vicino all’isola di Monuriki, nelle Fiji, provocando l’evacuazione dei passeggeri. L’incidente ha coinvolto la barriera corallina locale, portando a una situazione di emergenza che ha richiesto interventi immediati. La nave, identificata come MV Fiji Princess, si trova attualmente arenata e sono in corso le operazioni per gestire la fuoriuscita di eventuali carburanti o sostanze nocive.

Un incidente che riporta al centro dell’attenzione la fragilità degli ecosistemi marini. Alla vigilia di Pasqua, la nave da crociera MV Fiji Princess si è incagliata sulla barriera corallina nei pressi dell’isola di Monuriki, nelle Fiji, dando origine a una complessa operazione di emergenza. L’area è nota anche per essere stata il set del film Cast Away con Tom Hanks. Nonostante la gravità dell’impatto, tutti i passeggeri sono stati messi in salvo, mentre resta alta la preoccupazione per possibili danni ambientali. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’imbarcazione – lunga circa 55 metri e gestita dalla compagnia Blue Lagoon Cruises – si trovava ancorata in condizioni meteorologiche inizialmente favorevoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Una nave da crociera si è incagliata alle Fiji, proprio vicino all’isola di Cast AwayI passeggeri e l’equipaggio sono stati portati in salvo, ora la guardia costiera teme che il carburante possa disperdersi sulla barriera corallina...

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