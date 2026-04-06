Nasce la Rete Antonelliana | un unico itinerario tra la Mole di Torino e il patrimonio novarese

È stata annunciata la creazione di una nuova rete che collega la Mole Antonelliana a diversi siti storici nel territorio novarese. L’obiettivo è mettere in relazione il patrimonio architettonico di Alessandro Antonelli e valorizzare le strutture di interesse culturale presenti nella regione. La rete prevede un itinerario unico che attraversa i principali punti di riferimento, con l’intento di promuovere il turismo e le attività culturali locali.

Regione Piemonte e 20 partner lanciano il progetto: 30 appuntamenti tra visite guidate, tour in bus, podcast e aperture straordinarie di siti storici e architetture civili Trasformare il patrimonio architettonico di Alessandro Antonelli in un asset strategico per il turismo e la cultura regionale. È questo l'obiettivo della “Rete Antonelliana. Cultura che unisce”, il progetto promosso dalla Regione Piemonte e realizzato da Abbonamento Musei (in collaborazione con fondazione Trg e fondazione Piemonte dal Vivo) presentato lunedì 30 marzo a Torino. Il progetto nasce per rispondere a una crescente attenzione verso l'architetto e ingegnere piemontese, già oggetto di studi da parte di istituzioni come la fondazione Communia e il Museo nazionale del cinema. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

"Manifesti d'artista", prorogata fino a maggio la mostra alla Mole AntonellianaL’elemento distintivo di questa selezione è l’origine artistica delle opere: si tratta di incursioni nella cartellonistica cinematografica a opera di...

Temi più discussi: Rete Antonelliana. Cultura che unisce. I luoghi di Antonelli si integrano in un sistema regionale; Nasce la Rete Antonelliana, il nuovo viaggio nel cuore del Piemonte; RETE ANTONELLIANA; Nasce la Rete Antonelliana con tappe nel Novarese.

Piemonte, nasce la Rete AntonellianaRoma, 1 apr. - Conferenza stampa di presentazione del progetto 'Rete Antonelliana. Cultura che unisce'. La Regione Piemonte fa sistema e ... notizie.tiscali.it

Torino: nasce la Rete Antonelliana che mette in rete le architetture visionarie di Alessandro AntonelliTORINO - La Regione Piemonte fa sistema e investe sulla propria identità culturale: nasce Rete Antonelliana. Cultura che unisce, il progetto promosso da Regione Piemonte e realizzato da Abbonamento ... primapress.it

La Regione Piemonte scommette sulla cultura e lo fa in grande stile con il progetto "Rete Antonelliana". Un viaggio tra le opere di Alessandro Antonelli da Torino al Novarese, con visite guidate, podcast e tanto altro! Curiosi di saperne di più Scoprite i - facebook.com facebook

Regione, presentato il progetto “Rete Antonelliana. Cultura che unisce” x.com