Il Napoli ha vinto la partita allo Stadio Diego Armando Maradona grazie a un gol di Matteo Politano, che ha deciso l'incontro. Con questa vittoria, la squadra di casa ha superato il Milan nella classifica di Serie A, salendo al secondo posto con 65 punti. La posizione attuale del Napoli si mantiene a sette punti dall'Inter, che guida la classifica.

Matteo Politano decide il match allo Stadio Diego Armando Maradona: il Napoli scavalca il Milan al secondo posto della Serie A con 65 punti, mantenendo il distacco di 7 lunghezze dall’Inter capolista. Napoli-Milan 1-0: Politano regala il sorpasso agli azzurri. La rete della ripresa firmata da Politano consente agli azzurri di compiere il sorpasso su una squadra che non riesce a rispondere presente. Il Milan resta fermo a quota 63 punti, mentre la squadra di Conte consolida la propria posizione in zona Champions e mette pressione ai vertici della classifica. Una vittoria che arriva in un momento cruciale della stagione, quando ogni punto acquista valore decisivo nella corsa ai vertici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, vittoria e scatto sul Milan: come cambia la classifica

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Napoli vs Milan | Supercoppa 2025 (Semifinali) | Penalty #shorts

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Serie A, Napoli-Milan 1-0: gli azzurri scavalcano i rossoneri e sono a -7 dalla capolista Juve-Genoa 2-0 i bianconeri staccano la Roma. Lecce-Atalanta 0-3. Udinese-Como 0-0. Ieri: Inter-Roma 5-2: i nerazzurri dilagano e vanno a +9 dal Milan. Segui la cronaca facebook