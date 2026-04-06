Napoli paralizzata a Pasqua | il caos viario blocca i taxi

A Napoli, il traffico è andato in tilt durante la giornata di Pasqua, con i taxi bloccati a causa di una gestione dei flussi urbani ritenuta insufficiente. Il Comitato Tassisti di Base ha segnalato un vero e proprio collasso della viabilità, che ha causato disagi e rallentamenti in tutta la città. La giornata di festa si è trasformata in una giornata complicata per chi si spostava tra le strade napoletane.

Il Comitato Tassisti di Base denuncia il collasso della viabilità a Napoli durante la giornata pasquale del 6 aprile 2026, causato da una gestione carente dei flussi urbani. La mancanza di un coordinamento efficace ha trasformato il centro storico in un imbuto, penalizzando visitatori e residenti. L’apice della congestione è stato raggiunto a partire dalle ore 12, quando le strade del cuore della città sono state occupate da auto in sosta non consentita. Parallelamente, l’arrivo massiccio di autobus turistici, privo di una regia organizzata, ha saturato ulteriormente le arterie stradali. La paralisi del trasporto pubblico su gomma. Il blocco totale del traffico ha generato una percezione errata riguardo alla disponibilità dei taxi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli paralizzata a Pasqua: il caos viario blocca i taxi Carrarese-Sampdoria: caos viario a Carrara, vie chiuseMercoledì 18 marzo, alle ore 20, lo Stadio dei Marmi diventerà il punto focale di Carrara per l’incontro tra Carrarese e Sampdoria. Mosca paralizzata: Putin blocca app per paura attentatiIl terrore di subire un attentato ha spinto Vladimir Putin a bloccare l’accesso a WhatsApp e Telegram su vasta scala, paralizzando la capitale russa... Temi più discussi: Pasqua, la rabbia dei tassisti: Città paralizzata, manca un piano; Pasqua da record a Napoli: in arrivo 400mila turisti, ma i trasporti si fermano a pranzo; Pasqua a Napoli, Metro 1 e funicolari ferme per tre ore a pranzo; Pasqua sicura a Napoli: scattano i controlli straordinari del Prefetto Di Bari. Pasqua, la rabbia dei tassisti: «Città paralizzata, manca un piano»Le festività di Pasqua e Pasquetta 2026 si confermano un incubo per la viabilità cittadina, riproponendo scenari di caos ormai cronici. cronachedellacampania.it Cosa fare a Napoli a Pasqua e Pasquetta 2026Una guida su eventi e appuntamenti fino a Lunedì dell’Angelo ... msn.com Roma, il Grande Assedio delle Multe: Disciplina o Strategia di Cassa Roma, Italia, Unione Europea. I soggetti sono chiari: una Capitale paralizzata, una nazione che osserva, e una classe politica stretta tra il rigore del Codice della Strada e il bilancio comuna facebook