Napoli-Milan ufficiale | Hojlund out contro i rossoneri al suo posto…

L’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund non sarà disponibile nella partita contro il Milan. La sua assenza è stata confermata dopo settimane di incertezze. Al suo posto, la squadra potrebbe schierare un altro giocatore in attacco. La partita si svolgerà senza la presenza dell’attaccante danese, che ha avuto problemi fisici nelle ultime settimane. La formazione partenopea si prepara a scendere in campo senza di lui.

Già in mattinata erano aumentati moltissimi dubbi sulla sua presenza in Napoli-Milan ma, negli ultimi minuti, è arrivata addirittura la conferma. L'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund, sondato in passato anche dai rossoneri, non prenderà parte a Napoli-Milan a causa di un brutto virus intestinale. La condizione fisica del calciatore danese non è migliorata e, perciò, dovrà stare lontano dal campo nel big match di oggi. Al posto dell'attaccante danese dovrebbe scendere in campo come titolare Giovane, classe 2003. Arrivato a gennaio per circa 20 milioni di euro, al giorno d'oggi ha giocato solamente 8 con la maglia azzurra. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, inoltre, Antonio conte avrà a disposizione Matteo Politano, nonostante alcuni dolori muscolari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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