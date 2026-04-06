Napoli-Milan Tare non si nasconde | Fondamentale uscire dal Maradona con una vittoria

Prima della partita tra Napoli e Milan, il direttore sportivo del club ospite ha sottolineato che ottenere una vittoria in questa occasione sarebbe fondamentale. Ha anche commentato l’importanza di una buona prestazione e ha parlato delle aspettative per la sfida, senza approfondire altri aspetti o motivazioni legate alla partita. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in attesa del fischio d’inizio, in un momento di attesa e preparazione per la sfida.

Senza esagerare, Napoli-Milan è la partita più importante della stagione dei rossoneri. Il match del 'Maradona' rappresenta infatti l'ultimo treno per rimanere vicini all'Inter capolista, con la speranza di una rimonta Scudetto che avrebbe dell'incredibile ancora viva. Dell'importanza del match se ne sono accorti tutti e nel prepartita è stato confermato anche da Igli Tare. Intervistato dai microfoni di 'DAZN', il direttore sportivo rossonero ha parlato del valore che porta con sé la gara in corso, aggiungendo che la vittoria questa sera sarebbe fondamentale per il percorso del Milan. Ecco, dunque, alcune delle sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Este CONTROL de Maradona fue perfecto

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