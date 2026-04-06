Dopo la partita tra Napoli e Milan, Leonardo Spinazzola ha commentato a 'DAZN' le sue sensazioni, affermando che la squadra crede di poter puntare a vincere tutte le partite. Ha aggiunto che, in questo momento, l’obiettivo principale è concentrarsi su ogni singolo incontro, lasciando le altre considerazioni per il futuro. Le sue parole sono state raccolte al termine del confronto tra le due squadre.

Leonardo Spinazzola, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Io e Politano abbiamo condiviso una cosa brutta pochi giorni fa, ma questo è il calcio. Abbiamo reagito, sono contento per Matteo e gliel’avevo detto. Il Milan la sua preda preferita. Scudetto? Noi crediamo nel vincerle tutte, poi vedremo dove staremo. Oggi era importantissimo anche per la Champions. Lukaku? Aspettiamo e speriamo Rom, è stato un anno particolare per lui, ha perso il papà. È emotivo, io lo chiamo il gigante buono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, Spinazzola: “Scudetto? Crediamo nel vincere tutte, poi vedremo”

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