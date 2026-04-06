Alle 20.45 si disputa Napoli-Milan, una partita importante che potrebbe decidere le sorti della corsa scudetto. Le formazioni probabili sono ancora in fase di definizione, con un possibile forfait tra i giocatori dei rossoneri. La sfida mette di fronte due delle squadre più in forma del campionato, pronte a contendersi i tre punti in palio. Ancora da ufficializzare le scelte dei tecnici per questa partita chiave.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan, la supersfida delle 20.45 che potrebbe eliminare una squadra dalla corsa scudetto. Tante possibili sorprese: Conte potrebbe far riposare Politano a favore di Gutierrez a piede invertito, mentre Allegri ha provato Nkunku-Füllkrug, coppia atipica che escluderebbe Christian Pulisic, apparso in buona forma nell'allenamento del sabato mattina. Rafa Leao andrà in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Milan, probabili formazioni: Pulisic rischia di star fuori

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