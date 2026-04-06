Napoli-Milan | orario probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Napoli e Milan si gioca allo stadio Maradona per la 31ª giornata di Serie A. La sfida mette di fronte due squadre che occupano posizioni di alta classifica. Gli azzurri cercano di superare i rossoneri in classifica, con la possibilità di salire al secondo posto. L'incontro sarà trasmesso in diretta e si conoscono già le probabili formazioni e l’orario di inizio.

Napoli-Milan è sfida di alta classifica allo stadio Maradona per la 31ª giornata di Serie A Enilive: gli azzurri possono sorpassare i rossoneri al secondo posto. Napoli-Milan si gioca oggi, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, nel posticipo della 31ª giornata di Serie A Enilive. La sfida tra partenopei e rossoneri rappresenta uno dei match di cartello del turno. In caso di vittoria, la squadra di Antonio Conte potrebbe superare proprio il Milan e conquistare il secondo posto in classifica. Le due squadre arrivano alla gara con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica in vista della fase finale della stagione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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