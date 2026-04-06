Napoli-Milan oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, 6 aprile 2026, si disputa il match tra Napoli e Milan, ultimo appuntamento della 31esima giornata di Serie A. La partita inizia alle 20 e rappresenta uno dei momenti più attesi della giornata. I tifosi potranno seguire l’incontro in diretta televisiva, ma i dettagli sulle formazioni probabili non sono ancora stati ufficializzati. La sfida si svolge allo stadio di Napoli.

Il posticipo della 31esima giornata di Serie A si gioca oggi, 6 aprile 2026. Sarà big match tra Napoli e Milan: fischio d’inizio alle 20.45. La gara sarà diretta da Daniele Doveri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) Sarà uno scontro cruciale per stabilire quale delle due squadre merita il secondo posto dietro all’ Inter, che ha fatto un altro passo verso il 21esimo scudetto della sua storia battendo per 5-2 la Roma a San Siro. Il Milan, al momento seconda forza del campionato dietro ai cugini nerazzurri, ha 63 punti e vuole riportare il distacco dalla vetta a +6. Prima della pausa dedicata ai playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno vinto per 3-2 contro il Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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