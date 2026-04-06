Napoli-Milan lunedì 06 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Rossoneri a -9 dall’Inter Conte a -10

Lunedì sera alle 20:45 si gioca il match tra Napoli e Milan, che chiude la 31esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote dei bookmakers indicano un leggero vantaggio per la squadra di casa. Il Milan si trova a nove punti di distanza dall’Inter, mentre il Napoli ha un vantaggio di dieci punti sulla seconda in classifica.

Il big match tra Napoli e Milan va in scena lunedì sera e chiude la 31esima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di un cruciale scontro diretto per il secondo posto e per il ruolo di anti-Inter nella lotta scudetto. La serie di quattro vittorie di fila ha riacceso le speranze del Napoli,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Napoli-Milan (lunedì 06 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Rossoneri a -9 dall’Inter, Conte a -10Il big match tra Napoli e Milan va in scena lunedì sera e chiude la 31esima giornata del campionato di Serie A.

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