Napoli-Milan di Serie A 1-0 | gli azzurri sorpassano i rossoneri | LIVE News
Alle 20:45 al 'Maradona' si gioca Napoli-Milan, incontro valido per la 31ª giornata di Serie A. La partita si svolge in un contesto di classifica, con gli azzurri che cercano di mantenere la posizione mentre i rossoneri sono impegnati a risalire. La sfida rappresenta un momento importante del campionato, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.
Su cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le formazioni di Napoli-Milan: ecco le scelte definitive dei due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano. Allenatore: Conte. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, R. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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