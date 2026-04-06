Napoli-Milan 1-0 90? | un errore nel finale costa il secondo posto | Serie A News

La partita tra Napoli e Milan si è conclusa con una vittoria del Napoli per 1-0, al 90° minuto, durante la 31ª giornata di Serie A 2025-2026. Nel corso del match, nel finale, un errore commesso dal Milan ha determinato il risultato finale. La partita si è svolta senza ulteriori eventi di rilievo fino al gol decisivo.

È terminata da pochi minuti Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Azione insistita del Napoli, al 54', con Kevin De Bruyne che chiama Maignan all'intervento in area piccola. Il portiere francese non trattiene il pallone, sul quale arriva Mathías Oliveira: il suo sinistro termina alto sulla traversa. Gli azzurri, al 57', ci provano ancora: cross, dalla sinistra, di Leonardo Spinazzola e colpo di testa di André-Frank Zambo Anguissa: pallone di molto sul fondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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