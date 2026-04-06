In città si discute sul possibile futuro del portiere brasiliano, con alcune voci provenienti dal Portogallo che cercano di fare chiarezza sulla situazione. Con il ritorno di alcuni giocatori e membri dello staff legati all’allenatore precedente, si ipotizzava che Alisson Santos potesse lasciare il club. Tuttavia, non sono state ancora ufficializzate decisioni definitive e il suo destino rimane incerto.

Con il ritorno dei “fedelissimi” di Conte, si pensava che il futuro di Alisson Santos potesse essere lontano da Napoli. E invece no, perché la società partenopea ha deciso di farlo suo a titolo definitivo. Gli azzurri hanno deciso (virtualmente) di riscattare l’esterno brasiliano versando 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona, portando l’investimento totale a 20 milioni. Alisson al Napoli: il riscatto è ufficiale nei piani. La decisione era attesa, ma ora arriva la conferma dal Portogallo. Secondo A Bola, il Napoli ha scelto di trattenere Alisson in via definitiva. Il brasiliano ha convinto completamente la dirigenza partenopea durante il prestito oneroso di gennaio, trasformando le settimane di prova in una certezza per il futuro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il futuro di Alisson sarà ancora azzurro? Dal Portogallo fanno chiarezza

Napoli, quale sarà il futuro di Elmas e Alisson? La situazioneIl Napoli lavorerà da qui al termine della stagione per portare a casa il massimo risultato che ad oggi sembra plausibile per la squadra azzurra,...

Napoli, Manna si espone sul futuro di Alisson: riscatto ancora incerto?È arrivato da poco più di un mese e ha già conquistato la piazza azzurra con due reti pesanti per la corsa Champions.

Temi più discussi: Leao in Portogallo: si allena da solo per tenersi il Milan (pubalgia permettendo); Milan, quando rientra Leao dal Portogallo; Controlli in Portogallo per Leao e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Tra oceano e innovazione: il Congresso Upaep in Portogallo ridisegna il futuro della comunicazione postale.

Napoli, Lukaku, il futuro si complica: dal Belgio segnali di un possibile ritorno alle originiTra infortuni, rotazioni tecniche e un ruolo non più centrale, il centravanti belga non sembra oggi intoccabile nel progetto. gonfialarete.com

Leao vola in Portogallo, ma il viaggio non preoccupa il Milan. Il n.10 verrà visitato da uno specialista. Intanto il prezzo cala e quelle voci sul futuro…Criptica la story Instagram che ha postato portoghese mercoledì sera, ma il club rossonero è al corrente e monitora gli sviluppi sulle sue condizioni ... affaritaliani.it

Nel round di casa a Portimao, Miguel Oliveira ha riportato il podio al Portogallo nel WorldSBK a 37 anni quasi di distanza dal 3º posto del connazionale Alex Vieira in Gara 1 a Hockenheim. Tra l’altro, lo stesso Vieira detiene ancora il primato nazionale per il P facebook

Dal Portogallo, #ManchesterUnited su #Dahl: #Roma spettatrice interessata #ASRoma x.com