Mutui casa erogazioni in aumento in Provincia | nel 2025 finanziamenti per oltre 310 milioni

Nel terzo trimestre del 2025, le erogazioni di mutui casa nella provincia hanno superato i 310 milioni di euro, segnando un incremento rispetto ai periodi precedenti. Un'analisi condotta da Kìron Partner Spa rivela i dettagli delle somme concesse alle famiglie locali per l'acquisto di immobili, offrendo uno sguardo preciso sull'andamento del settore nel territorio regionale.

Il report di Banca d'Italia conferma il trend positivo: in provincia volumi su del 15% nel terzo trimestre. Ma sul futuro del 2026 pesa l'incognita dei tassi legata ai conflitti internazionali Kìron Partner Spa ha analizzato nel dettaglio l'andamento dei finanziamenti finalizzati all'acquisto dell'abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel terzo trimestre 2025. L'analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d'Italia nel mese di dicembre 2025. Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +18,7%, per un controvalore di 2. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Nel casertano sempre più richieste di mutui: finanziamenti medi oltre i 120mila euroIl 2025 si chiude con segnali incoraggianti per il mercato dei mutui in Campania e, in particolare, per la provincia di Caserta, che si conferma uno...

Temi più discussi: Mutuo per la casa, cresce il volume delle erogazioni. In salita anche l’importo medio; Compravendite: richieste di mutuo in aumento nei prossimi anni; Mercato dei mutui, frenata nel Riminese: erogazioni in calo dell’8,7% nell'ultimo trimestre; Comprare casa a Bari: volano i mutui in città, erogati 260 milioni in tre mesi.

Mutui casa in regione: +29% in Alto Adige e +24% in Trentino(ANSA) - TRENTO, 31 MAR - Nei terzo trimestre dello scorso anno alle famiglie del Trentino Alto Adige sono stati concessi finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per un totale di 275,6 milioni di ... msn.com

Crescono le erogazioni di mutuo, ma il divario sociale restaA febbraio 2026 il mercato dei mutui è stabile e in crescita. Nonostante l’inflazione in aumento, l’ISTAT ha registrato un aumento della fiducia da parte delle famiglie e delle imprese. Crescono le ... facile.it

L’acquisto di un immobile non si conclude con la scelta della casa giusta. È in quel momento che inizia una delle fasi più delicate: l’accensione del mutuo. Più Mutui Casa opera - realtà e società di mediazione creditizia di Gruppo Tempocasa affianca il cliente facebook

Mutui casa in regione: +29% in Alto Adige e +24% in Trentino. Analisi della Kìron sui primi 9 mesei del 2025 basata su dati di Bankitalia #ANSA x.com