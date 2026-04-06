Musical Winx | Brachetti cerca talenti tra Roma e Torino

Un nuovo musical dedicato alle Winx sarà diretto da Arturo Brachetti e andrà in scena nella stagione 20262027. Sono stati aperti i casting nelle città di Roma e Torino per selezionare i talenti che parteciperanno allo spettacolo. L’annuncio riguarda una produzione che coinvolge due importanti città italiane e prevede una tournée nel prossimo futuro. La ricerca di attori e performer è già iniziata.

Arturo Brachetti dirigerà un nuovo musical dedicato all’universo delle Winx, con casting aperti per la stagione 20262027 tra Roma e Torino. La produzione è affidata a Fabrizio Di Fiore Entertainment. L’iniziativa nasce dal successo della serie televisiva prodotta da Rainbow, che ha aggiornato le vicende di Bloom e delle sue amiche. L’obiettivo è portare la Dimensione Magica sul palco attraverso uno show immersivo capace di coinvolgere diverse generazioni, dagli adulti ai bambini. Il progetto prevede l’integrazione di tecnologie avanzate e soluzioni visive d’impatto, coordinate dalla regia del maestro dell’illusionismo Arturo Brachetti. La trama seguirà una nuova sfida per le protagoniste, focalizzandosi non solo sull’azione, ma anche sulla maturazione interiore dei personaggi attraverso le loro trasformazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musical Winx: Brachetti cerca talenti tra Roma e Torino Cabaret The Musical a Torino: Arturo Brachetti approda al Teatro AlfieriTorino si prepara a fare un salto indietro nel tempo, immergendosi nelle atmosfere intense, seducenti e provocatorie della Berlino degli anni '30. Cabaret: l'esilarante musical con Arturo Brachetti in arrivo al Vittorio EmanueleCabaret – the musical, la produzione che trasporta il pubblico nella sfrenata Berlino degli anni 30 è pronta a conquistare il pubblico messinese. Si cercano fate per interpretare le Winx: al via i casting per il nuovo musical diretto da Arturo BrachettiTORINO – Le fate più amate di sempre sono pronte a tornare… ma questa volta dal vivo. Dopo il successo della nuova serie TV prodotta da Rainbow, che ha rilanciato in chiave contemporanea le avventure ... quotidianopiemontese.it Arturo Brachetti porta le Winx a teatro: il musical che riaccende la magia tra generazioniArturo Brachetti firma uno spettacolo tra tecnologia, effetti speciali e grandi emozioni: debutto in tour da novembre 2026 ... giornalelavoce.it