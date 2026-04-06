Lorenzo Musetti torna in campo a Monte-Carlo dopo aver recuperato al 100% e ha deciso di affidarsi a un nuovo staff per affrontare la stagione. Il tennista italiano si presenta al torneo con l’obiettivo di migliorare i risultati e di affrontare le sfide del circuito. La competizione si svolge sulla terra rossa, con Musetti pronto a scendere in campo senza considerare i punti da difendere.

Lorenzo Musetti affronta il Monte-Carlo Open con una mentalità proiettata verso il futuro, ignorando la pressione della difesa dei punti. Il tennista di Carrara ha ritrovato il pieno stato fisico dopo un infortunio all’adduttore destro che lo aveva costretto a uscire all’esordio ad Indian Wells. La sua stagione sulla terra battuta inizia nel Principato, dove l’obiettivo è riconfermarsi partita dopo partita. Il giocatore non considera i punti come un peso da difendere, ma come un traguardo da conquistare nuovamente ogni anno. Questa visione ottimistica si fonda sul recupero completo e sull’arrivo di José Perlas nel suo staff tecnico. L’allenatore spagnolo porta esperienza preziosa per supportare la crescita del talento italiano nel contesto globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musetti a Monte-Carlo: ritorno al 100% e nuovo staff per la scalata

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