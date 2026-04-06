Moviola Juve Genoa LIVE | gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Juventus e Genoa, valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A 202526, sono stati discussi diversi episodi legati all’utilizzo della moviola. La partita ha visto alcune decisioni arbitrali contestate, con immagini e replay che hanno portato a confronti tra le parti coinvolte. Sono stati analizzati vari momenti, alcuni dei quali hanno suscitato dubbi tra i presenti e gli osservatori.

di Marco Baridon Moviola Juve Genoa: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 31ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve affronta il Genoa nella 31ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l’incontro Massa. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Lo Cicero e Trinchieri, mentre il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Marchetti. Grande attenzione alla sala VAR, dove opererà Paterna, coadiuvato dall’AVAR Meraviglia. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE GENOA LIVE 17? RADDOPPIA LA JUVENTUS! – Cambiaso cerca McKennie che tocca a destra per Conceicao: palla in mezzo di nuovo per il texano che di destro piazza il pallone alle spalle di Bijlow. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moviola Juve Genoa LIVE: gli episodi dubbi del match Moviola Juve Cremonese LIVE: gli episodi dubbi del matchCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Leggi anche: Moviola Cagliari Juve LIVE: gli episodi dubbi del match Genoa-Roma 2-1: gol e highlights | Serie A Temi più discussi: Moviola di Inter-Roma: contatto Thuram-Rensch, giusto convalidare il 3-1?; Perugia Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca; Moviola Lazio Parma: l'episodio chiave della sfida di Serie A secondo la direzione di Marcenaro; Moviola Sassuolo Cagliari: l’analisi degli episodi della sfida del Mapei Stadium. Juve-Genoa diretta, segui la sfida di Serie A tra Spalletti e De Rossi oggi LIVEI bianconeri devono vincere a tutti i costi per sfruttare il pari del Como a Udine e la sconfitta della Roma contro l'Inter. Per i liguri di De Rossi una buona occasione per confermare il buon periodo ... corrieredellosport.it Juventus-Genoa: De Rossi sceglie Martin e Messias. Live dalle 18Arbitro Massa, assistenti Lo Cicero e Trinchieri, quarto uomo Marchetti. Var Paterna, Avar Meraviglia ... primocanale.it Moviola Juve Genoa Gli episodi dubbi del match facebook Partita da non sbagliare per la #JuventusWomen Segui con noi #GenoaJuve LIVE x.com