Sabato 6 aprile 2026, a Monza sono stati effettuati numerosi controlli da parte della polizia di Stato e delle forze locali, con oltre 220 persone identificate. Durante le operazioni sono stati deferiti in giudizio due giovani accusati di spaccio di stupefacenti nel centro cittadino. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza, con controlli mirati e sanzioni amministrative. L’intera operazione ha interessato principalmente le aree centrali e vie di passaggio.

La polizia di Stato e quella locale hanno intensificato i controlli a Monza sabato 6 aprile 2026, portando all’identificazione di 220 persone e al deferimento in giudizio di due giovani per spaccio di stupefacenti. L’operazione, coordinata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha mirato a blindare le zone più frequentate della città durante il periodo pasquale e l’inizio della primavera. Gli agenti della Questura di Monza e della Brianza hanno concentrato gli sforzi nelle aree della stazione e nei punti nevralgici della movida. Il raggio d’azione ha toccato luoghi simbolo come via Bergamo, piazza Trento e Trieste, oltre che l’Arengario e il Ponte dei Leoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza blindata: 220 controlli, spaccio e sanzioni in centro

Maxi controlli a Monza: identificate 220 persone e c'è chi nascondeva la droga nella manica della magliaNella giornata di sabato 4 aprile maxi controlli della polizia di Stato e della Locale: ecco che cosa hanno scoperto gli agenti 220 persone...

Lotta ai furbetti dei rifiuti, controlli e fototrappole: a Monza 40 sanzioni in due mesiMonza, 5 marzo 2026 – Con 145 controlli nel primo bimestre dell'anno, 10 fototrappole e 47 responsabili identificati e sanzionati prosegue la lotta...

QUESTURA MONZA E BRIANZA: INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI DEL TERRITORIO PER LE FESTIVITA’ PASQUALI: 220 PERSONE IDENTIFICATE(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 aprile 2026 – Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Polizia di Stato per rafforzare la sicurezza nelle aree più sensibili della cit ... mi-lorenteggio.com

Monza, nasconde la droga nella manica della giacca durante un controllo della polizia: denunciatoIl giovane è finito nei guai insieme ad altri due stranieri. Non solo, gli agenti hanno sanzionato un locale del centro e alcuni automobilisti ... ilgiorno.it