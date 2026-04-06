Monfils ci mancherai | no-look e magia al volo contro Griekspoor a Montecarlo

Gael Monfils ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione nel tennis professionistico. Il giocatore francese, 39 anni, ha mostrato ancora una volta le sue doti tecniche durante una partita a Montecarlo, eseguendo colpi spettacolari come il no-look e il colpo al volo contro un avversario olandese. La sua carriera si avvia alla conclusione, lasciando un ricordo di spettacolo e talento nel circuito.

Gael Monfils, 39 anni, ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione. Il tennista francese ha esordito a Montecarlo vincendo in due set contro l'olandese Tallon Griekspoor e deliziando i tifosi con questo uno-due che ben riassume il suo immenso talento: prima una smorzata no-look per chiamare l'avversario a rete, poi una volée morbidissima per chiudere il punto. Ora ad attenderlo c'è Aleksandr Bublik: un match che sicuramente regalerà colpi da maestro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Monfils, ci mancherai: no-look e magia al volo contro Griekspoor a Montecarlo Monfils addio: sfida finale a Montecarlo contro GriekspoorLa domenica di Montecarlo del 5 aprile 2026 vedrà allestire un confronto chiave nel primo turno dell’ATP Masters 1000, dove Gael Monfils affronta... Televisione in lutto, addio a un vero mito: “Ci mancherai”È scomparso all’età di 79 anni Demond Wilson, celebre attore statunitense noto per il ruolo di Lamont Sanford nella sitcom cult Sanford and Son...