Mondiali di Marcia a Squadre 2026 l’Italia in Brasile per le medaglie | la gara il 12 aprile

A Brasilia si avvicina l’appuntamento con i Mondiali di Marcia a Squadre 2026, in programma domenica 12 aprile. La competizione si svolgerà in un’unica giornata e vedrà le squadre nazionali sfidarsi su un percorso che si svolgerà nella capitale brasiliana. L’Italia parteciperà alla gara con l’obiettivo di conquistare medaglie e ottenere un piazzamento di rilievo a livello internazionale.

Brasilia – E’ tutto pronto a Brasilia per i Mondiali di Marcia a Squadre. La competizione si svolgerà in un solo giorno e nella giornata di domenica 12 aprile. Gli Azzurri sono già partiti, con destinazione Sud America e con il sogno delle medaglie. Le distanze di gara saranno quelle della mezza maratona e della maratona. Torna in squadra il campione olimpico di Tokyo 2020 e campione mondiale del 2021 Massimo Stano. I convocati – Fonte FIDALfidal.it (da fidal.it). UOMINI Mezza maratona di marcia Michele ANTONELLI C.S. Aeronautica Militare Andrea COSI C.S. Carabinieri Sez. Atletica Atletica Firenze Marathon S.S. Giuseppe DISABATO G.A. Fiamme Gialle Amatori Atl. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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In occasione dei Campionati Mondiali a Squadre in Brasile, Riccardo Pisani, responsabile della Nazionale Italiana di Marcia ha parlato delle grandi polemiche nel mondo della marcia per il continuo cambio di distanze, della novità che agli Europei di Birningh facebook

Calhanoglu: "Sicuramente gli italiani sono delusi. In Turchia non entravamo da 24 anni, conoscevamo la sensazione più degli italiani. Mi dispiace per l'Italia, deve esserci al Mondiale. Ma ho visto i miei compagni bene, ora dobbiamo puntare solo allo scudetto x.com