Alle 19, sarà possibile seguire in streaming la missione Artemis II della NASA, che prevede un sorvolo lunare. La trasmissione sarà disponibile su piattaforme come Netflix e Prime Video, offrendo agli spettatori di tutto il mondo la possibilità di assistere ai momenti più significativi dell’evento. La missione coinvolge un razzo e una navicella destinati a passare vicino alla Luna, con la diretta che trasmetterà le fasi principali del viaggio.

Dalle ore 19 sarà possibile seguire su piattaforme come Netflix e Prime Video i momenti più memorabili della missione della NASA. I momenti più importanti della missione Artemis II saranno trasmessi in streaming globale anche su piattaforme come Netflix, YouTube, HBO Max, Amazon Prime, Peacock e NASA+. Dalle ore 19, anche in Italia, sarà possibile seguire in diretta i momenti che porteranno gli astronauti a diventare gli esseri umani che si sono maggiormente allontanati dalla Terra. Un evento storico in streaming Poco dopo la mezzanotte, i sei membri dell'equipaggio della missione Artemis II a bordo della navicella Orion effettueranno il flyby lunare mentre sulla Terra si perderanno circa 40 minuti del viaggio quando avverrà il previsto blackout delle comunicazioni, a causa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Missione Artemis II: il sorvolo lunare sarà trasmesso in streaming a livello globale

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