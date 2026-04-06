Un Labrador Retriever di nome Moose si lascia andare a un’espressione di entusiasmo durante il viaggio verso la casa della nonna. Il cane mostra un atteggiamento vivace e gioioso, che si manifesta mentre si avvicina alla destinazione. La scena si concentra sul comportamento spontaneo dell’animale, che si caratterizza per la sua energia e la sua felicità nel momento del tragitto.

Moose, un Labrador Retriever, manifesta una travolgente durante il tragitto verso l’abitazione della nonna. L’evento, documentato in un video, evidenzia come gli animali percepiscano il valore di determinati luoghi e legami affettivi. Il cane si trova sul sedile del passeggero mentre l’entusiasmo esplode in abbai e guaiti acuti. Il movimento costante dell’animale indica una consapevolezza immediata della destinazione finale. Una scritta sovrapposta alle immagini suggerisce che la dimora della nonna rappresenti un luogo preferibile rispetto alla propria casa. Questo stato di eccitazione precede l’arrivo effettivo a destinazione. Il protocollo del premio: mirtilli e attenzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mirtilli e giochi: l’estasi di Moose verso casa della nonna

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