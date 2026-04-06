Eder Militao si prepara a tornare in campo come titolare nella prossima partita contro il Bayern Monaco. Dopo un periodo di assenza, il difensore brasiliano è stato inserito di nuovo nella rosa dei titolari. La sua presenza rappresenta una scelta tattica da parte dell’allenatore, che conta di rafforzare la linea difensiva in vista di questa sfida di grande livello.

"> Il Ritorno di Eder Militao: Un Rinforzo Strategico per il Real Madrid. Secondo fonti affidabili come il quotidiano sportivo ‘Marca’, il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, sta valutando seriamente l’idea di schierare Eder Militao nel match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Questa decisione potrebbe rivelarsi cruciale, considerando il rientro esemplare del difensore brasiliano, avvenuto di recente come sostituto nella sfida contro il Mallorca. Militao, che ha saltato diverse settimane di attività a causa di un infortunio, ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per la difesa madrilena, portando forza e stabilità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Militao pronto a tornare titolare nella sfida contro il Bayern Monaco.

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