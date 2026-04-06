Milano uova al consolato iraniano | l’urlo contro i massacri

A Milano, un gruppo di iraniani e sostenitori della resistenza ha raggiunto il consolato e ha lanciato uova colorate contro l’edificio. Nessuno è rimasto ferito durante l’azione. La protesta si è svolta in modo pacifico e non ci sono stati altri episodi significativi. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e ha identificato alcuni partecipanti.

A Milano, una delegazione di iraniani liberi e sostenitori della resistenza ha colpito il consolato lanciando uova colorate. L’azione mira a denunciare l’operato della dittatura teocratica in Iran, accusata di perpetrare massacri nel silenzio dei media. Il gesto eclatante serve a dare visibilità alle esecuzioni di massa che colpiscono i prigionieri politici e i giovani catturati durante le rivolte di gennaio. La protesta nasce dalla rabbia per crimini che vengono ignorati a causa dell’attenzione globale rivolta ad altri conflitti. L’eredità del sangue e il timore di un nuovo genocidio. Maryam Rajavi, leader del movimento, richiama la memoria dell’estate del 1988. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, uova al consolato iraniano: l’urlo contro i massacri Olimpiadi 2026, flash-mob contro Trump al consolato Usa a Milano: "Non ti vogliamo"Un flash-mob è andato in scena nel pomeriggio davanti al consolato Usa di Milano, dove alcune decine di giovani del centro sociale “Il cantiere”... Iran, presidio a Milano davanti al consolato per protestare contro la Repubblica islamica: “Meloni lo chiuda”Milano – Diverse centinaia di persone si sono riunite questo pomeriggio a Milano, davanti al consolato iraniano, per protestare contro la Repubblica... Milano, lancio di uova colorate contro il consolato iraniano: la protesta contro le esecuzioni del regimeLa protesta dalla Comunità iraniana a Milano nel giorno di Pasquetta contro le esecuzioni di sedici prigionieri politici in patria. «Il governo italiano prenda posizione» ... milano.corriere.it Iraniani in piazza a Milano, lancio di uova contro il consolatoIl lancio di uova colorate per esprimere la propria rabbia e richiamare l'attenzione sul massacro che il regime della dittatura teocratica al potere in Iran sta portando avanti, nel silenzio mediatic ... ansa.it